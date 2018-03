Venda de aparelhos celulares no Brasil aumenta 9,7% em 2017

As vendas de aparelhos smartphones no país totalizaram 47,7 milhões de unidades em 2017. O resultado é 9,7% (43,48 milhões) superior ao registrado em 2016. Apesar do aumento, o número representa queda de 12,5% (6,8 milhões de unidades) na comparação com 2014 – até agora o melhor ano de vendas de smartphones no país. Os dados, divulgados hoje (28), são da IDC Brasil, empresa do ramo de inteligência de mercado.

“A liberação de saques das contas inativas do FGTS injetou dinheiro e ânimo ao consumidor, que vinha protelando a troca do aparelho e, com esse recurso extra na conta, foi às compras”, destacou Leonardo Munin, analista de pesquisa da IDC.

Em relação ao sistema operacional dos celulares, o resultado apresentou pouca alteração em comparação a 2016: 95,1% dos aparelhos vendidos tinham sistema operacional Android, e 4,9% IOS. Segundo a IDC, essa média se mantém desde 2014.

Já as vendas dos computadores pessoais, notebooks e máquinas de mesa somados, totalizaram 5,19 milhões de unidades, 15,3% a mais que o comercializado em 2016. A venda de tablets chegou a 3,7 milhões de unidades, 4,8% a menos do registrado em 2016.