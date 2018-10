Venda de ingressos para show de Whindersson em Fortaleza começa nesta quarta

Conhecido mundialmente, Whindersson Nunes, o maior nome do Youtube no Brasil, anunciou a gravação do DVD do show ADULTO. O piauiense escolheu a capital cearense como palco do evento, promovido pela Non Stop Produções, que acontece no dia 15 de dezembro, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. As vendas para conferir a apresentação começam nesta quarta (31).

Além do show diferenciado, o novo material de Whindersson, será disponibilizado pela Netflix. Além dos temas como o casamento e o início da carreira, ele também deve abordar a superação e os estilos de vida.

Esse será o terceiro DVD do artista, que já lançou o “Marminino” e”Proparoxítona”. Os pontos de venda para o novo show são a Social Ticketes, no RioMar Papicu, Loja do Siriguella e nas lojas DLT (Shoppings Iguatemi, North Shopping, Joquei e Messejana, no Gran Shopping).