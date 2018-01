Compartilhar no Facebook

As vendas no varejo brasileiro avançaram 0,7% em novembro de 2017 na comparação com o mês anterior e subiram 5,9% em relação a novembro de 2016, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 9.

A expectativa, em pesquisa da Reuters, era de alta de 0,2% na comparação mensal e de avanço de 3,40% em relação ao mesmo período de 2016.

Com informações da Reuters