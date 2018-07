Vereador de Aurora é preso por suspeita de abuso sexual em Umari

A Polícia Civil prendeu o médico Valmir Costa Gonçalves, 46, suspeito de abuso sexual, ocorrido no último dia 11 de julho, durante um de seus plantões no município de Aurota. Dr. Valmir, como é conhecido, é diretor clínico do Hospital Regional do Icó e cumpre mandato de vereador no município de Aurora, na região do Cariri. Ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal do Cedro, onde ficará à disposição da Justiça durante a conclusão das investigações.

A ação foi feita pela Polícia Civil de Ipaumirim, que cumpriu mandato de prisão temporária expedida pela Justiça. Segundo o delegado responsável pelo caso, Fellipe Lira, a prisão tem o prazo de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período, visando preservar a continuidade das investigações. Porém, no momento, o agente disse que não pode repassar mais detalhes do crime para não atrapalhar o andamento do Inquérito Policial e preservar a imagem e a intimidade da vítima.

Natural de Porto Velho (RO), o médico Valmir Costa Gonçalves (PSD) foi o terceiro vereador mais votado no Município de Aurora, com 1.280 votos (7,72% dos votos válidos), nas eleições de 2016. Ele cumpre mandato até 2020. Na Câmara, é relator da Comissão de Orçamento e Finanças e membro da Comissão de Justiça e Redação.

Com informações Diário do Nordeste