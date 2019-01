Vereadores de Fortaleza reiniciam atividades legislativas no dia 1º de fevereiro

Posted on

A Câmara Municipal de Fortaleza realiza a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos de 2019, na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, no Plenário Fausto Arruda. A programação terá início às 8h30 com uma entrevista coletiva com o presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique na Praça Barros Pinho, e em seguida acontecerá o hasteamento da bandeira.

Logo após, será realizada a Sessão Solene de abertura dos Trabalhos Legislativos de 2019. Na oportunidade, o vice-prefeito Moroni Torgan e o secretário de Planejamento, Philipe Nottingham entregarão ao presidente da Câmara a mensagem do prefeito Roberto Cláudio ao Legislativo. Conforme a Assessoria do Executivo, o prefeito Roberto Cláudio comparecerá à Casa na primeira sessão ordinária, no dia 5 de fevereiro, para apresentar sua mensagem ao Poder Legislativo.

Ainda na sexta, na sessão de abertura dos trabalhos, o presidente da CMFor, vereador Antônio Henrique fará um pronunciamento sobre a nova fase do Legislativo da Capital. Durante a sessão tomarão posse os vereadores Libânia Holanda (PR), Ronivaldo Maia (PT), Sargento Reginauro (PROS) e Eron Moreira (PP), que substituem, respectivamente, Célio Studart (PV), Acrísio Sena (PT), Soldado Noelio e Salmito Filho, eleitos no último pleito para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

COM AGÊNCIA CMFOR