Vereadores de oposição permanecem em plenário após eleição da mesa ser suspensa

A Sessão Especial para eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tianguá/CE para o biênio 2019-2020 foi suspensa na manhã desta sexta-feira após o vereador Fernando do Mário passar mal e ter sido levado ás pressas para o Hospital São Camilo. Inconformados, oito vereadores de oposição que formam a chapa 1 decidiram permanecer em plenário até que a sessão seja retomada. São eles: Cléber do Adautinho, candidato a presidente; Pi Mega Som, candidato a vice-presidente; Pierre Costa, que concorre para 1º Secretário; e Kim Turismo, candidato a 2º Secretário. A segunda chapa é composta pelos vereadores: Mariano Diniz, presidente; Jocélio, vice-presidente; Fernando do Mário, 1º Secretário; Zé Bia, 2º Secretário.

O plenário da Câmara ficou lotado para acompanhar a Sessão Especial que estava sendo transmitida através do YouTube. Após o ocorrido com o vereador Fernando do Mário, o presidente da Câmara, Valdeci Vieira suspendeu a sessão por 05 minutos, porém a suspensão durou mais de 02 horas, pois os vereadores estavam aguardando um parecer médico sobre a situação do vereador..

Somente por volta de meio dia, o presidente Valdeci anuncia que uma Declaração de Comparecimento emitido pelo Hospital São Camilo indicava que o vereador FERNANDO ALVES DE MENEZES encontrava-se em observação após dar entrada para consulta em pronto socorro. A sessão não foi retomada e os vereadores decidiram protestar e permanecer em plenário. As 18h30 um oficial de Justiça chegou com um mandato de segurança para que a sessão seja retomada.

Veja abaixo resportagem feita pelo nosso correspondente Carlos Alberto com os vereadores que protestam contra a decisão: