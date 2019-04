Versão digital da CNH pode ser baixada no celular do motorista

Posted on

A Carteira Nacional de Habilitação digital substitui o documento impresso e pode ser salva no celular. Para gerar o documento é bem simples: basta baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível de forma gratuita na Google Play e App Store.

Depois de baixar o aplicativo, o usuário realiza seu cadastro e utiliza o dispositivo móvel para ler o QR Code, que serve como autenticação do documento. Em seguida, ocorre um teste de movimento, por meio da câmera do celular, com o objetivo de evitar fraudes. Por fim, a validação é realizada por meio da criação de uma senha.

O documento pode ser acessado a qualquer momento, sem necessidade de conexão com a internet. Além disso, o aplicativo também poderá gerar uma versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).