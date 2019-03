Viçosa do Ceará comemora chegada do BPRaio e sistema de videomonitoramento

O município da Serra da Ibiapaba recebeu neste sábado (23) a implantação da Companhia de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o sistema de videomonitoramento. A solenidade ocorreu na praça General Tibúrcio, centro de Viçosa do Ceará, seguida por uma multidão.

O governador Camilo Santana, acompanhado do secretário de segurança do Estado, André Costa, e do prefeito de Viçosa do Ceará, José Firmino, apresentou à população o grupo de policiais que vai atuar na região, e também mostrou através de um telão, como vai funcionar o sistema de videomonitoramento pelas ruas da cidade.

Camilo Santana também garantiu que o reforço na segurança continua.

Foto: Divulgação

Os profissionais que atuam no Raio passam por uma série de capacitações que incluem aulas práticas de pilotagem de motocicleta, tiro policial, defesa pessoal e técnicas policiais especiais, entre outras disciplinas que preparam os agentes para ações e operações de patrulhamento tático da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O sistema de videomonitoramento na cidade serrana passa a contar com 16 equipamentos de captura de imagens, todos instalados em pontos estratégicos do município.

As câmeras de alta performance são capazes de realizar giros de 360 graus, com visão noturna, além de identificar veículos furtados e roubados através da leitura de placas. O sistema de videomonitoramento do Estado está em 44 municípios do Interior. As imagens geradas pelos equipamentos são integradas às câmeras do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Prefeitura de Fortaleza.

O município da Serra da Ibiapaba é o 41º a receber o efetivo do CPRaio e integra a lista das 44 cidades do Interior e da Região Metropolitana de Fortaleza com o sistema de câmeras integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da SSPDS.