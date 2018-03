Vigilantes de Tauá reclamam da falta de pagamento em serviços prestados ao Detran-CE

A empresa responsável pela obra de asfaltamento no município de Tauá anunciou nessa quarta-feira, 14, que irá começar o serviço na próxima semana em cerca de 80 ruas de Tauá. De acordo com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda, as obras irão começar pelos bairros Bezerra e Sousa.

Alverne também traz uma notícia que vem preocupando os vigilantes da empresa WN que presta serviço ao Detran-CE. Os próprios vigilantes reclamam não só da falta de pagamento, que estão em atraso, mas também do vale refeição, que até agora, não foi entregue aos servidores.

A equipe de produção do Jornal Alerta Geral já encaminhou um pedido de resposta ao Detran-CE e, até o fechamento desta matéria, não obteve resposta.

Confira o que disse o correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 22 emissoras do Interior do Estado), Alverne Lacerda.

ALVERNE LACERDA – ASFALTO E SALÁRIOS ATRASADOS