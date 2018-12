Violência em Caucaia faz mais uma vítima: síndico é morto em residencial

Posted on

A violência, em Caucaia, continua e faz mais uma vítima. Um homem foi assassinado a tiros dentro do Residencial José Lino da Silveira VI, do Minha Casa Minha Vida, no bairro Araturi, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

A Polícia Militar informou que a vítima, identificada como Miguel Lourenço de Oliveira, de 62 anos, era o síndico do local. O crime ocorreu enquanto Miguel resolvia problemas do residencial e foi atingido por disparos nas costas, não resistindo aos ferimentos e vindo à óbito no próprio local.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizam buscas na região a procura dos suspeitos. Ninguém foi preso.