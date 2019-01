Posted on

O estado do Ceará registra neste ano mais de 11 mil casos da Doença Diarreica Aguda (DDA) — conhecida erroneamente como “virose da mosca”. Com isso, os números mais que dobraram, pulando de 4.971 casos para 11.106 (crescimento de 123%).

