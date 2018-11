Visa e Crediamigo do Banco do Nordeste transformam negócios de microempreendedores

Com o objetivo de levar os benefícios do pagamento eletrônico para os microempreendedores do Nordeste, a Visa e o Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste, lançam a campanha Sonho Realizado. A ação irá premiar quatro microempreendedores da Região com uma transformação no empreendimento.

A premiação inclui a avaliação de como o contemplado atua no seu mercado, desafios e oportunidades e a execução de proposta estruturada de melhorias no estabelecimento. Para participar, basta usar o cartão Crediamigo Visa, acumulando as chances durante todo o período da campanha, válida até fevereiro de 2019.

A mecânica da promoção é simples: a cada compra de no mínimo R$ 10, na modalidade débito, o portador do cartão Crediamigo Visa ganha um número da sorte para concorrer a uma transformação no seu negócio. Quanto mais o consumidor utilizar o seu cartão, mais chances tem de ganhar. Depois é só acompanhar pelo site www.visa.com.br/crediamigo os números da sorte e os sorteios. Cada prêmio para a transformação do negócio – seja ele físico (loja, bar, barraca) ou serviço (roupas por encomenda, artesanato) – será no valor de R$ 30 mil.

“Os meios eletrônicos de pagamento têm um efeito catalisador na economia das cidades, trazendo benefícios que vão além daqueles diretos e líquidos. Ao incentivar o uso do débito com a promoção, queremos que os microempresários passem a adotar o débito como meio de pagamento preferencial, o que pode resultar em aumento do consumo em seu estabelecimento, de segurança e de eficiência”, explica Maria Regina Botter, diretora de Produtos da Visa do Brasil.

O Crediamigo do Banco do Nordeste é o maior programa de microcrédito orientado da América do Sul e o terceiro maior do mundo. “Fazemos 16 mil operações por dia. Além do crédito rápido, oferecemos orientação e acompanhamento na aplicação do crédito e até na gestão do negócio. Com o programa, estamos inserindo na economia, milhares de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a crédito bancário” , enfatiza o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim. O Crediamigo já tem 20 anos de atuação no Nordeste e somente em 2018 já realizou mais de 3 milhões de operações, totalizando R$ 6,4 bilhões.

Economia

Segundo a recente pesquisa encomendada pela Visa, “Cidades sem dinheiro em espécie: Compreendendo os benefícios dos pagamentos digitais”, o dinheiro em espécie expõe estabelecimentos comerciais e empresas a uma série de custos diretos e indiretos. Para se ter uma ideia, em Campina Grande (PB), os benefícios da maior utilização dos pagamentos eletrônicos seriam transformadores e totalizariam quase R$ 277,4 milhões para os estabelecimentos comerciais, incluindo, entre outros, economia de tempo durante o processamento de pagamentos, aumento de receita por vendas decorrentes de uma maior base de clientes, tanto nas lojas físicas quanto no ambiente online.

A promoção faz parte do Programa Cidades do Futuro, criado pela Visa em junho, voltado à potencialização dos benefícios do pagamento eletrônico, tais como mais segurança, maior formalização da economia, eficiência e conveniência em diversas cidades brasileiras.

Com informações Ascom BNB