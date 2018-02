Vitor e Anibal, se candidatados à reeleição, terão, cada, R$ 1,5 milhão do MDB

A Executiva Nacional decidiu que os atuais deputados federais com mandatos que irão concorrer à reeleição terão, cada um, a contribuição de R$ 1,5 milhão do fundo eleitoral para a campanha de 2018. Os senadores que concorrem à reeleição ficarão com uma verba de R$ 2 milhões. Se forem candidatos à reeleição, os deputados federais Vitor Valim e Anibal Gomes e o senador Eunício Oliveira são beneficiados com a medida.

Vitor Valim está no primeiro mandato na Câmara Federal e, nos bastidores políticos, tem dito que poderá trocar Brasília pela Assembleia Legislativa do Ceará. Anibal ampliou, nos meses de janeiro e fevereiro, bases eleitorais no Interior do Estado. Em outras siglas, há expectativa sobre a entrada de novos filiados. O PHS espera a filiação do deputado federal Cabo Sabino, que está deixando o PR.

O grupo do vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que é candidato a deputado federal, está deixando o PR e negocia transferência para o PP ou DEM. Pessoa recebeu convite do PSDB e do PROS. As articulações para a transferência para o DEM foram mais intensas nos últimos dias. O deputado Capitão Wagner, também, deixou encantos no DEM, mas não tem nada decidido sobre o seu destino partidário. Wagner é o nome da oposição ao Governo.