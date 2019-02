VLT de Sobral triplica número de passageiros em 2018

Em seu segundo ano de operação comercial, o VLT de Sobral, administrado pelo Metrofor – Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, registrou aumento de 374% no número de passageiros transportados, na comparação com 2017, quando foram registrados 362,3 mil embarques. No decorrer de 2018, esse número saltou para 1,3 milhão.

“Este aumento deve-se à melhoria continuada na produção do serviço de transporte, desde o momento em que estendemos a atividade operacional, com o aumento do horário de atendimento”, explica o diretor-presidente da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, Eduardo Hotz. Desde o dia 28 de dezembro de 2016, o VLT sobralense circula em horário integral, atendendo nos três turnos, no período de 5h30 às 23h, com cobrança de tarifa.

Convênio

“É muito gratificante para nós constatar que o sistema do VLT, hoje, faz parte do dia-a-dia da população sobralense; que as pessoas contam com ele para seus deslocamentos”, comemora o Secretário da Infraestrutura, Lucio Gomes. Ainda segundo ele, “Há que se destacar, também, tendo importância estratégica relevante, a parceria assinada com a Prefeitura de Sobral, que proporcionou a redução da tarifa do VLT para R$ 1,00”. No acordo, a Prefeitura colabora com a limpeza e a manutenção da faixa de domínio, propiciando redução de custos para a operação.

Desde a assinatura da parceria foi observado crescimento exponencial no fluxo de passageiros, sendo ainda esperado aumento no fluxo de passageiros. “Na medida em que possamos integrar o VLT a uma organização do sistema com transporte público municipal adequado – como pretende a Prefeitura – na escala da cidade, integrando todos os bairros com as estações do VLT, então teremos ainda mais passageiros”, acrescentou o gestor do Metrofor, Eduardo Hotz.

com Governo do Estado