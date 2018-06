Voos regulares entre Fortaleza e Jericoacoara começam a partir de 6 de julho

A partir do dia 6 de julho, o Aeroporto de Jericoacoara, Comandante Ariston Pessoa, passa a receber três voos semanais regulares a partir de Fortaleza. A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) e o Departamento Estadual de Rodovias (DER) autorizaram a empresa Rota do Sol Táxi Aéreo a operar a rota às quartas, às sextas e aos domingos como Linha Aérea Sistemática (LAS).

A companhia usará aeronaves do tipo Bandeirantes com capacidade para até 18 passageiros e o voo terá duração de cerca de 50 minutos.

Voos da Azul entre Belo Horizonte e Jeri se tornam regulares

De acordo com o gerente de Obras e Instalações Aeroportuárias do DER, coronel Paulo Edson Ferreira, a operação vai oportunizar o trade a avançar para outros destinos próximos, como Parnaíba (PI) e Barreirinha (MA), conhecidos pelos atrativos Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses, respectivamente. “A comercialização desses novos voos começa na próxima semana no site da Rota do Sol”. Ainda não há confirmação dos valores das passagens.

Novos destinos Além de Jericoacoara, a LAS pretende voar em breve de/para Fortaleza a Fernando de Noronha. Segundo o coronel, a empresa aguarda apenas a autorização da Anac para realizar as operações diretas para o destino. “A Rota do Sol pretende voar para outros lugares também se assim a demanda permitir e a empresa achar possível. Ela já tem autorização da Anac e do DER para voar para Iguatu, Sobral, Crateús, Tauá e São Benedito”.

Segundo ele, o voo da LAS para Jeri será experimental. “Há uma necessidade de capilarizar a aviação regional. A Rota do Sol é uma empresa cearense que se programou para se lançar neste desafio”, acrescenta.

Voos de Jeri

O Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa já recebe voos regulares de Recife e Campinas da Azul Linhas Aéreas, e de Guarulhos e Congonhas pela Gol. A partir de 7 de agosto, a Azul vai operar duas frequências semanais regulares de Belo Horizonte para Jeri.

Horários

Quarta-feira e Domingo:

Saída de Fortaleza: 16h

Chegada em Jeri: 16h50

Saída de Jeri: 18h

Chegada em Fortaleza: 18h50

Sexta-feira:

Saída de Fortaleza: 10h

Chegada em Jeri: 10h50

Saída de Jeri: 12h

Chegada em Fortaleza: 12h50

Com informações do Jornal Diário do Nordeste