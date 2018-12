‘Vou ficar no Ceará e vamos brigar por Libertadores’, afirma Lisca

Em 2019 o Ceará contará com Lisca no comando da equipe e, de acordo com o técnico, brigando pela Libertadores da América. Como um dos principais responsáveis pela permanência do alvinegro, ‘Lisca doido’ sabe das dificuldades que o Ceará teve no Brasileirão 2018, mas já faz planos para o próximo ano.

Emoção é grande, sentimento de alívio, de conforto, alegria e paixão que essa torcida tem. Mesmo a gente não conseguindo a Sul-Americana, todos estão felizes. Somos Série A. Ano que vem, vamos brigar pela Libertadores. Vou ficar

Competição Internacional

Após um início de campeonato desastroso do Ceará, o time conseguiu o que quase ninguém mais acreditava no início do torneio: se livrou do rebaixamento e brigou até o fim por uma vaga na Copa Sul-Americana.

Embora a vaga para a competição internacional não tenha vindo, o Vozão se mostra animador para o próximo ano.

Como terminou

O Vozão terminou a competição na 15ª posição com 44 pontos conquistados, 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. A campanha pós-Copa teve 50% de aproveitamento.