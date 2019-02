Vozão estreia com vitória: 2 de Chico, 2 de Matias, e Roger distribuindo as jogadas.

Posted on

Dois gols de Chico, dois gols de Matheus Matias e o mais novo 9, Roger, como garçom – assim, foi a estreia do Vozão no Campeonato Cearense 2019! Em partida contra o Floresta, que já vinha atuando no Cearense, o Ceará venceu por 4×0 e assumiu a liderança da competição.

A partida marcou a estreia de Roger, jogador que veio como promessa de ser o novo 9 do alvinegro, e do goleiro Richard – que também chega com expectativa de ser titular. Roger não marcou, mas se destacou por dar assistência em três dos quatro gols.

O jogo

No primeiro tempo, a zaga do Floresta bateu cabeça e Chicou recebeu na marca do pênalti – não desperdiçou. Com a vantagem, o alvinegro só administrou. Destaque, também, para o goleiro Richard, que fez, pelos menos, três boas defesas durante a primeira etapa.

Na segunda etapa, Chico – novamente – recebeu outro passe de Roger e chutou firme no ângulo esquerdo. Era o dia de Roger como garçom – em nova jogada pela direita, deu outro passe rasteiro para o meio da área e Matheus Matias e não perdoou.

Aos 35 minutos, Matheus Matias, novamente, acertou um belo chute, após a zaga do Floresta bater cabeça. Depois, o Vovô só administrou a partida. Se preocupa, agora, com a Copa do Brasil (a galinha de ovos de ouro brasileira), na quarta-feira (6), contra o Central/PE.