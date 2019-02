Vozão volta a campo com desafio de se manter líder do estadual

O Vozão volta a campo hoje, às 20h, no Castelão, pelo Campeonato Cearense, com o pesamento de se manter líder na competição, além de permanecer como um dos poucos times da série A que não registram, até então, derrotas em seus estaduais. Resta saber se o elenco irá corresponder às expectativas dentro de campo. Para isso, precisará vencer o Guarany de Sobral.

O alvinegro é o líder do campeonato, com seis pontos, já o Cacique do Vale, está na quinta colocação, com três pontos.

O desafio não é fácil. Para alimentar a invencibilidade: força total em campo! A equipe alvinegra considerada principal disputará, pela primeira vez, uma partida pela competição. Nas duas rodadas, até então, o Vozão entrou em campo com o time B – alternativo. As mudanças vêm, apenas, com Fabinho na vaga de Edinho, e Chico no lugar de Vitor Feijão – o artilheiro da equipe na temporada ganhando mais espaço!

Mais uma vez, o técnico Lisca não estará acompanhando o time, passando a bola para seus auxiliares. O técnico participa de um curso na CBF desde o último final de semana.

Escalação: Richard; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho e Juninho; Ricardinho, Felipe e Chico e Roger.