Wesley Safadão e Anitta juntos em clipe

Depois de “Você Partiu Meu Coração”, de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão se encontraram em Fortaleza (CE) nessa segunda-feira (19) para gravar o clipe de uma nova parceria entre os dois, a inédita “Romance Com Safadeza”. Com direção de vídeo do cineasta Mess Santos, que já participou de outros projetos dos dois artistas, o novo trabalho promete vir repleto de muito swing, cores e alto astral.

Fenômenos da música pop brasileira, os cantores são gigantes fora dos palcos também: somando somente os seguidores dos dois no Instagram, o resultado chega perto dos 40 milhões, número muito superior a populações inteiras de países vizinhos.

Além de contar com a participação de Anitta e Wesley, a produção traz participações para lá de especiais, os influenciadores digitais John Drops, Rica de Marré, Jéssica Dantas e Kaio Oliveira. Tudo isso os fãs vão poder conferir na primeira quinzena de abril, que é quando a nova faixa chega às plataformas digitais pela Som Livre.

Enquanto isso, podem acompanhar os bastidores do clipe na hashtag #RomanceComSafadeza.

Com informação da A.I