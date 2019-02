Zagueiro Nathan Ribeiro, do Fluminense, pode chegar ao Pici por empréstimo

O Fortaleza continua no mercado da bola, dessa vez, em busca de um zagueiro. Nesta segunda-feira (25), o Globo Esporte informou que o Leão está de olho no defensor Nathan Ribeiro, jogador do Fluminense – o atleta viria por empréstimo. O contrato de Nathan com o clube carioca vai até o dia 31 de dezembro, e parece não haver interesse em renovar com o atleta.

O zagueiro deve viajar esta semana a Fortaleza – podendo, ainda, jogar pelo Flu nesta terça-feira (26) pela Copa Sul-Americana. Nathan tem 28 anos e passou sua carreira profissional inteira no Qatar. O atleta chegou ao Fluminense em 2018 e jogou apenas cinco vezes até ser emprestado ao Kashiwa Reysol, do Japão. Retornou para 2019 ao Tricolor Carioca e defendeu a camisa do time em quatro jogos.