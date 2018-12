Zé Santana toma posse no Senado Federal

Tomou posse nessa sexta-feira, 14, na sala de audiências da Presidência do Senado, o senador Zé Santana (MDB-PI). O parlamentar faz parte da chapa encabeçada por Wellington Dias (PT-PI), que foi eleito para o Senado em 2010 e se afastou do cargo em 2014 para assumir o governo do Piauí no início de 2015.

Wellington foi substituído pela primeira suplente Regina Souza (PT-PI), que ocupou a vaga até 13 de dezembro de 2018, quando deixou o mandato por ter sido eleita vice-governadora do Piauí nas últimas eleições. Com isso, o segundo suplente, Zé Santana, passou a ser um dos três representantes dos piauienses no Senado até 31 de janeiro de 2019.

Vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível esse pouco tempo que nos resta no final desse ano para tentar contribuir com o Piauí, contribuir com o país com o nosso trabalho e com a nossa dedicação da melhor forma possível — declarou o novo senador durante a cerimônia, que contou com a presença de Regina Souza.

Empossado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), Zé Santana classificou como “fundamental” a manutenção da composição representativa do estado na casa.

Advogado e professor concursado da Secretaria de Educação do Piauí, o senador possui especialização em formação de gestores públicos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi secretário de Ação Social no governo de Wellington Dias, entre 2017 e 2018, tendo em anos anteriores ocupado postos também na Companhia de Habitação e na Secretaria de Justiça do governo estadual.

Depois de deixar o cargo de senador, ele assume novo mandato de deputado na Assembleia Legislativa do seu estado, com data de posse prevista para 1° de janeiro.

Com Informações Agência Senado