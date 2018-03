Zezinho Albuquerque assina acordo para seminário de segurança pública nesta quarta (28)

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), assina, nesta quarta-feira (28), às 9h, no gabinete da Presidência, acordo de cooperação com as universidades do Ceará, para a realização do 1º Seminário Internacional de Segurança Pública do Estado do Ceará. O evento ocorrerá dias 29 e 30 de maio próximos.

Também assinarão o convênio o reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Jackson Sampaio; o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Henry Campos, e a reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Fátima Veras. “Este termo de colaboração visa a implementar ações que assegurem a realização do evento”, destaca Zezinho Albuquerque.

O seminário objetiva ampliar, qualificar e dar visibilidade à discussão sobre alternativas para a problemática da segurança pública no Brasil, mas com ênfase na realidade do Ceará. Serão convidados a participar deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores de estados, prefeitos, vereadores, membros de Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Academia, das polícias Militar, Civil e Federal e da sociedade.

“Vamos buscar medidas para conter o avanço da violência urbana. A Assembleia quer contribuir, quer fazer sua parte e estaremos atuando de forma conjunta, de maneira a buscar sempre atender as demandas da sociedade”, afirmou o presidente Zezinho Albuquerque.

A organização do seminário está a cargo do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos (Caeae), órgão que oferece embasamento técnico-científico ao planejamento de políticas públicas do legislativo estadual cearense. Na manhã desta segunda-feira (26/03), o conselho realizou a primeira reunião executiva para a realização do seminário. Participaram Nestor Santiago, do Laboratório de Ciências Criminais da Unifor, Luís Fábio Paiva; do Laboratório de Estudos da Violência (LEV), da UFC; Maria Glaucíria Mota Brasil, do Labvida, da Universidade Estadual do Ceará; César Barreira, também do LEV UFC; Geovani Facó Freitas, do Labvida; e Luiza Perdigão, do Conselho de Estudos.

Durante o encontro, ficou definido que o evento contará com quatro palestras magnas a serem debatidas em 20 painéis, que ocorrerão simultaneamente nas dependências da Universidade do Parlamento Cearense (Unipace) e no auditório da AL.

Para o secretário executivo do Caeae, Mailson Cruz, a discussão do tema em seminário é da maior urgência, diante das recentes ocorrências de violência registradas no Estado. “Essa será uma importante contribuição do Poder Legislativo para enfrentar o momento que atravessamos, propondo políticos públicas que poderão ser implementadas pelo Estado.

Com informações Assessoria de Comunicação