Zezinho Albuquerque é indicado para secretaria das Cidades. Presidência da AL fica em aberto

Posted on

O deputado Zezinho Albuquerque (PDT), então presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL), foi indicado para ser o secretário das Cidades no segundo mandato do governo Camilo Santana (PT).

Zezinho vem do terceiro mandato como presidente da AL e disputaria o quarto, inédito para o cargo. Desse modo, sua indicação efervesce a disputa pela presidência.

Por ter a maior bancada, espera-se que o PDT ocupe o cargo. Almejam o comando da Casa os deputados José Sarto, Sergio Aguiar, Tin Gomes e Evandro Leitão.

Segundo fontes que acompanham as tramitações, o deputado novato Samilto Filho também pode surgir como possibilidade para o cargo.