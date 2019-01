Zezinho: Assembleia deve votar as nove mensagens do Governador contra o crime, ainda neste sábado

O Presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, destacou a intenção de aprovar ainda neste sábado as nove mensagens encaminhadas pelo Governador Camilo Santana que visam o combate ao crime organizado no Estado. “São mensagens muito importantes. O Ceará está passando por uma situação que precisa do apoio de todos, e da sociedade civil principalmente. O governador Camilo está fazendo um trabalho extraordinário, com apoio da Força Nacional, Policiais Federais, Policia Militar e Civil, Justiça. Nunca houve na história, uma convocação extraordinária em um sábado. Estamos fazendo aqui o que sempre eu defendi – A Casa sempre deve estar pronta para atender as necessidades do Estado”

Dentre as nove matérias, ele cita a que convoca policiais da reserva para reforçar o contingente nas ruas; a convocação de mais 200 agentes penitenciários, aprovados no último concurso; o pagamento de horas extras para os policiais e bombeiros e a criação de uma recompensa para quem der informações importantes para a Polícia. “Essas matérias devem ser votadas, ainda hoje, mas a convocação é do dia 12 a 17. Caso o Governador tenha outras matérias para avaliarmos, estaremos aqui prontos”, ressaltou.

Segundo ele, mesmo no recesso, a Assembleia não parou de funcionar, tendo participado de reuniões com o governador e outros poderes e contribuindo no que vem sendo solicitada. Ele lembra com relação a recompensas, que a Assembleia aprovou um projeto que possibilitou o pagamento de recompensa a policiais que apreenderem armas de civis que estejam irregulares. “Agora a recompensa será por informações para toda a população”, lembrou.