ZPE Ceará é destaque durante encontro de administradoras de ZPE

A ZPE Ceará está participando hoje, 08, em Brasília, no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) da VI Reunião das Administradoras de ZPE. O Ministro da Indústria e Comércio, Marcos Jorge, fez a abertura do encontro, ressaltando que no contexto de recuperação gradual da economia brasileira, as Zonas de Processamento de Exportação do Brasil desempenharão um papel fundamental na consolidação dessa tendência positiva.

Segundo Marcos Jorge, é necessário que as Companhias Administradoras busquem aprimorar sua atuação, com ênfase na organização administrativa, no planejamento de ações e na adoção de uma visão de negócios. “As ZPE’s precisam construir uma estratégia própria de atração de investimentos, que abarque temas como a identificação dos setores competitivos, o aperfeiçoamento de material de divulgação, visita às embaixadas, câmaras de comércio e agências de investimentos e a realização de missões para promover a ZPE no exterior”, ressaltou.

Na ocasião, a Secretária Executiva do Conselho das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), Thaíse Dutra, apresentou o Plano de negócios das ZPE’s e a estratégia de promoção do regime brasileiro de ZPE e de atração de investimentos. O Presidente da ZPE Ceará Mário Lima Júnior falou sobre a estruturação de projetos de implantação de ZPE: o caso da área II da ZPE Ceará.

Já os diretores da ZPE Ceará, Andréa Freitas (Técnica) e Miderval Bezerra (Engenharia/TI) proferiram palestra sobre os Aspectos Operacionais da ZPE e o Sistema Integrado de Controle Aduaneiro (SICA): Desenvolvimento e Operacionalização, respectivamente. A ZPE Ceará, única em operação no Brasil, é modelo para o sistema brasileiro de zonas de processamento de exportação, que conta atualmente com 17 ZPE’s em processo de instalação.

COM ASCOM ZPE