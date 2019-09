11ª brinquedopraça da capital e academia de ginástica serão entregues no Vila Velha

O Governo do Ceará realiza nessa quarta-feira (11), a entrega da 11ª brinquedopraça da capital e a de número 91 do Estado, instalada na Praça Tancredo Neves, no bairro Vila Velha, a maior situada na Regional I da cidade. O governador em exercício, José Sarto, a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, a titular da Proteção Social, Justiça, Mulher e Direitos Humanos, Socorro França e o deputado estadual Walter Cavalcante (MDB) participam do momento. Além do espaço infantil, a praça passou por completa remodelação e ganhou outras melhorias, como a implantação de uma academia de ginástica. O investimento na praça foi da ordem de R$ 180 mil, sendo R$ 160 mil destinados pelo deputado Walter Cavalcante (MDB) por meio de emenda parlamentar.

A área da brinquedopraça é voltada para crianças de dois a 12 anos, cercada e com área de 240m² contando com piso anti-impacto e oito brinquedos: casinha dupla com ponte de playground, casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. A academia ao ar livre, com área total de 100m², possui onze equipamentos para fortalecimento da musculatura, alongamentos e correção postural. Entre os equipamentos estão simuladores individuais de bicicleta, esqui, caminhada e de cavalgada, volante vertical duplo, alongador três alturas, twist lateral duplo, de rotação diagonal dupla e multiexercitador com seis funções, todos com placas de orientação para correta atividade. O recurso para implantação do equipamento é da ordem de R$ 20 mil.

A iniciativa do Programa Mais Infância Ceará faz parte da ação Juntos por Fortaleza, que reúne esforços do Governo do Ceará em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos da Capital. A contrapartida dos municípios é a manutenção das praças em bom estado de uso e de conservação. Na ocasião, o Caminhão do Cidadão estará no local oferecendo serviços gratuitos como atualização cadastral da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, RG e CPF, além de atendimento online. Oficinas de pintura de rosto, gesso, penteado, manicure, corte de cabelo também serão ofertadas para população, por meio dos profissionais do Ônibus Mais Infância Ceará. Durante a inauguração, haverá também ação social e de saúde, que contará com verificação de pressão arterial, distribuição de preservativos e de peixe betta, palestras socioeducativas e entrega de ração animal para Abrigo que acolhe animais abandonados no local.

Entrega da Requalificação da Praça Tancredo Neves

Data: 11/09 (quarta-feira)

Horário: 18 horas

Local: Praça Tancredo Neves

Endereço: Av. K, esquina com Av. Ambientalista Ary Thiers, Conjunto Planalto da Barra, bairro Vila Velha.