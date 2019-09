11ª brinquedopraça da capital e academia de ginástica serão entregues no Vila Velha

Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza realizam nessa quarta-feira (11) a entrega da 11ª brinquedopraça da capital, e a de número 91 do Estado, instalada na Praça Tancredo Neves, no bairro Vila Velha, a maior situada na Regional I da cidade. O governador em exercício, José Sarto, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e a titular da Proteção Social, Justiça, Mulher e Direitos Humanos, Socorro França, participam do momento. Além do espaço infantil, a praça passou por completa remodelação e ganhou outras melhorias, como a implantação de uma academia de ginástica.

A área da brinquedopraça é voltada para crianças de dois a 12 anos, cercada e com área de 240m² contando com piso anti-impacto e oito brinquedos: casinha dupla com ponte de playground, casinha dupla com ponte de eucalipto, dois escorregadores com balanço triplo, duas gangorras e dois brinquedos em mola. O investimento é da ordem de R$ 180.000,00.

A academia ao ar livre, com área total de 100m², possui onze equipamentos para fortalecimento da musculatura, alongamentos e correção postural. Entre os equipamentos estão simuladores individuais de bicicleta, esqui, caminhada e de cavalgada, volante vertical duplo, alongador três alturas, twist lateral duplo, de rotação diagonal dupla e multiexercitador com seis funções, todos com placas de orientação para correta atividade. O recurso para implantação do equipamento é da ordem de R$ 20 mil.

A iniciativa do Programa Mais Infância Ceará faz parte da ação Juntos por Fortaleza, que reúne esforços da Prefeitura e do Governo do Ceará em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos da Capital. A contrapartida dos municípios é a manutenção das praças em bom estado de uso e de conservação.

Na ocasião, o Caminhão do Cidadão estará no local oferecendo serviços gratuitos como atualização cadastral da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, RG e CPF, além de atendimento online. Oficinas de pintura de rosto, gesso, penteado, manicure, corte de cabelo também serão ofertadas para população, por meio dos profissionais do Ônibus Mais Infância Ceará. Durante a inauguração, haverá também ação social e de saúde, que contará com verificação de pressão arterial, distribuição de preservativos e de peixe betta, palestras socioeducativas e entrega de ração animal para Abrigo que acolhe animais abandonados no local.

Investimento na capital

Além do equipamento, a Prefeitura também realizou a requalificação de aproximadamente 13.700 m² da área total da Praça Tancredo Neves, que conta ainda com campo de areia; quadra poliesportiva; quiosque do Projeto Leitura na Praça; projeto paisagístico; somados à renovação de toda a iluminação, instalação de lixeiras e bancos, além da implantação de cachorródromo. Também foram implantadas rampas de acessibilidade a pessoas com deficiência física, piso tátil melhorando a acessibilidade de deficientes visuais.

Esta é a 37ª praça da Regional I reformada pela Prefeitura de Fortaleza. Como parte do maior programa de requalificação de praças do município, a administração reformou, nos últimos cinco anos, cerca de 300 praças, sendo 254 delas com parquinho infantil fruto do programa Praça Amiga da Criança, idealizado pela primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra. O número representa mais da metade do total de praças existentes na Capital. A previsão é que até 2020 outras 150 praças sejam contempladas com reforma.

*com informações do Governo do Estado do Ceará