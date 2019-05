Requalificação da Contorno Leste, Ayrton Senna e São Vicente de Paula é licitada em Caucaia

A Prefeitura entrou em mais uma fase do Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia. Após começar três licitações, as avenidas Contorno Leste, Ayrton Senna e São Vicente de Paula, além da rua E20, localizada na Jurema, passarão por um processo de requalificação iniciados pela Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP).

Serão requalificados 7,8 quilômetros dessas quatro vias. O investimento será de R$ 29,6 milhões, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), também responsável pelos recursos das demais intervenções.

Espera-se que o Programa de Infraestrutura Integrada traga melhorias para a malha viária de mais de 500 ruas e avenidas do município, e viabilize a construção de ponte, viaduto, praças, Centro de Eventos e outros espaços de uso urbano.

“Vamos investir mais de 80 milhões de dólares na cidade toda. Nenhum bairro vai ficar sem obra e a gente finalmente vai ligar o Litoral, a Sede e a Jurema. Caucaia vai se desenvolver como nunca”, pontua o prefeito Naumi Amorim.

OUTRAS LICITAÇÕES

As outras três licitações tocadas pela UGP referem-se à requalificação de 11 ruas do Parque Potira e do Araturi, da Estrada Barra Nova, de diversas vias do bairro Mestre Antônio e das avenidas da Integração e Dom Almeida Lustosa.

Segundo o coordenador-geral da UGP, Fábio Mota, as primeiras vias que receberão obras serão as do Potira e do Araturi.