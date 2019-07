Após cair da moto, garupeiro morre atropelado por caminhão em Fortaleza

Um homem veio a óbito ao ser atropelado por um caminhão depois de cair da garupa da moto que estava sendo transportado. O seu irmão era o piloto. O veículo derrapou no viaduto sobre a Rodovia BR-116, que liga as avenidas Raul Barbosa e Alberto Craveiro, no Bairro Aerolândia.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), por volta das 6h.

De acordo com a ACM (Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania), após a queda, o garupeiro foi atropelado por uma das rodas de um caminhão e não resistiu aos ferimentos na cabeça. Apesar do capacete, o equipamento não resistiu ao peso do automóvel.