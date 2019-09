Ceará é o quarto estado com a maior quantidade mortes não esclarecidas

O Ceará registrou em 2018, 921 mortes “a esclarecer”. Em todo Brasil, foram 8.111 casos, um aumento de 7% em relação a 2017, quando foram contabilizadas 7.537 mortes do tipo. Os dados são do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O levantamento revela que há mortes que podem ter sido motivadas por violência fora das estatísticas oficiais de assassinatos.

No caso dos suicídios, houve um aumento no país de 4,2%. Foram registrados, em 2018, 11.314 casos, já em 2017 foram 10.816. Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos.