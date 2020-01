139 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira (27) no Sine Municipal

Cento e trinta e nove vagas estão disponíveis no Sine Municipal de Caucaia nesta segunda-feira (27/1). As oportunidades exigem experiências com e sem comprovação.

Interessados devem dirigir-se à sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), órgão ao qual o Sine de Caucaia é vinculado. É obrigatória a apresentação de CPF/RG e Carteira de Trabalho.

Não são aceitas candidaturas por e-mail. Somente de forma presencial.

Confira:

Vendedor pracista: 40 vagas

Consultor de vendas: 23 vagas

Auxiliar de cozinha: 20 vagas

Garçom: 15 vagas

Recepcionista atendente: 15 vagas

Assistente de logística de transporte: 10 vagas

Auxiliar de logística: 2 vagas

Vendedor em domicílio: 2 vagas

Açougueiro: 1 vaga

Carpinteiro: 1 vaga (para pessoas com deficiência)

Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações): 1 vaga

Operador de jato de água – em minas: 1 vaga

Padeiro: 1 vaga

Pedreiro (para pessoas com deficiência): 1 vaga

Representante comercial autônomo: 1 vaga

Saladeiro: 1 vaga

Servente de obras (para pessoas com deficiência): 1 vaga

Técnico de planejamento de produção: 1 vaga

Técnico em borracha: 1 vaga

Engenheiro mecânico: 1 vaga