13º dos aposentados: INSS começa a pagar primeira parcela dia 26 de agosto

Os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão começar a receber a primeira parcela do 13º salário a partir do dia 26 de agosto. Os pagamentos vão até dia 6 de setembro. A antecipação será equivalente a 50% do valor do benefício, sem desconto do Imposto de Renda. A estimativa do governo é que cerca de 30 milhões de pessoas recebam esse dinheiro, entre elas milhares de cearenses.