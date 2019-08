15 mil ingressos foram vendidos para o Clássico Rei até o momento

A previsão é de casa cheia neste sábado (3), na Arena Castelão, às 19 horas. Ceará e Fortaleza já venderam mais de 15 mil ingressos para a partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A de futebol. O Ceará comandado por Enderson Moreira tem 14 pontos na tabela que é a mesma pontuação do Fortaleza de Rogério Ceni. O desejo das duas equipes é o mesmo, sair com a vitória em campo e subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

O Clássico Rei como é conhecido no país inteiro, é uma das maiores culturas e atrações esportivas da nossa região. Depois de muito tempo longe da elite, eles retornam e prometem fazer bonito já que os nossos times cearenses estão se preparando para este grande duelo e não é atoa que a expectativa é de estádio lotado, com a festa das duas maiores torcidas da capital e do estado. Já é o quinto Clássico Rei no ano, sendo duas vitórias para o Tricolor e dois empates.

Como o mandante do jogo é o Ceará, 70% dos ingressos são destinados a torcida do vozão e 30% para a torcida visitante. Os valores dos ingressos são a partir de 50 reais. Você adquire nas lojas Sou Mais Ceará. O Torcedor Oficial do Vozão terá entrada exclusiva na Arena Castelão para a Superior Norte pelo portão R, para a Inferior Central pelo portão K e para a cadeira Premium pelo portão A2.

O Fortaleza, decidiu fazer a venda exclusiva de ingressos para os torcedores oficiais do clube na própria séde, até quarta, (31). Porém, se houver uma grande disponibilidade de ingressos, a venda para torcedores não-oficiais, poderá ser liberada.