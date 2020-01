Ceará segue com cenário favorável a chuvas até esta quarta-feira (29)

O Ceará segue com cenário favorável a chuvas até está quarta-feira (29), pelo menos. Este cenário foi previsto durante análise das atuais condições de tempo e resultados de modelos numéricos utilizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Nesta terça-feira (28), os meteorologistas indicam expectativa de precipitações no norte do Nordeste, principalmente em áreas do interior do Ceará. O motivo de tal aumento da chuva é a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade que está atuando na porção sul da região. Além disso, a Funceme observa que os ventos alísios tendem a convergir entre o Ceará o Rio Grande do Norte , aumentando a instabilidade na região.

Especificamente para Fortaleza, precipitações deverão voltar com maior força também nos próximos dias. A expectativa é que os acumulados se concentrem entre o período entre a madrugada e a manhã.

(*)com informação da Funceme