Pelo 2º ano seguido, prefeitura de Ubajara cancela o carnaval do município

Pelo segundo ano consecutivo, o carnaval do município de Ubajara foi cancelado, de acordo com informações da prefeitura da cidade. O prefeito Renê Vasconcelos afirmou que a verba pública que seria utilizada na festa, de aproximadamente R$ 250 mil, será destinada à área da saúde para pessoas com deficiência.

Segundo a prefeitura, a verba será utilizada para a compra de cadeiras de rodas, fraldas e medicamentos de alto custo para a população portadora de necessidades especiais.