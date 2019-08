169 mulheres e jovens recebem certificação do Acessuas Trabalho nesta terça (27)

A Prefeitura de Caucaia, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), certificará 160 mulheres e nove adolescentes que participaram de cursos e palestras nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e no Polo Camurupim.

A cerimônia de entrega da documentação acontecerá a partir das 8h30min desta terça-feira (27/8), no auditório do Grêmio de Recreio e Estudos de Caucaia, localizado no Centro da sede.

O programa tem a finalidade de promover o acesso ao mundo do trabalho dos usuários na faixa etária de 14 a 59 anos atendidos pelos Serviços de Proteção Social Básica e Especial da SDS.

SERVIÇO

CERTIFICAÇÃO ACESSUAS

QUANDO: 27 de agosto, às 8h30min.

ONDE: rua José da Rocha Sales, nº 194, no Centro de Caucaia.