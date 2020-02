171 municípios assinam adesão ao Garantia Safra nesta segunda-feira

171 municípios cearenses vão aderir ao Garantia Safra 2018/2019 a partir desta segunda-feira, em solenidade no Palácio da Abolição, as 9h. Nesta edição, estão garantidos cerca de R$ 63.759.180 para execução do programa no Estado.

O Garantia Safra é uma ação para agricultores familiares que se encontram em municípios na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste sujeitos a perdas de safra devido à seca ou ao excesso de chuvas.

O benefício, no valor de R$ 850, pago em cinco parcelas iguais e consecutivas, é concedido aos agricultores que sofreram perda de safra acima de 50% e pode ser sacado numa das agências da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.