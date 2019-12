19 praias de Fortaleza estão próprias para o banho neste fim de semana

Dezenove praias de Fortaleza estão próprias para banho neste fim de semana, último antes da virada ano, segundo o boletim semanal de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (27). Segundo o relatório, a orla compreendida entre a foz do Rio Cocó e o extremo da zona Oeste, na rua Seis, estão em boas condições. A exceção são três pontos: a praia do Farol; a faixa entre o monumento dos jangadeiros e a Volta da Jurema; e a região entre a rua Jacinto Matos e o espigão da avenida Doutor Theberg, na zona Oeste.

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que elabora o boletim, recomenda que os banhistas evitem os trechos entre a Volta da Jurema e o Espigão da Rui Barbosa, no Centro, porque a balneabilidade não foi analisada, devido às obras que estão sendo executadas no local.

É conselhado também não entrar na faixa entre a rua Lagoa Abataé e a Barra do Ceará, na zona Oeste.