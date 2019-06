20º Parada pela Diversidade Sexual acontece na tarde deste domingo na Avenida Beira-Mar

Várias pessoas se reúnem para reivindicar o fim da discriminação contra orientação sexual e identidade de gênero na tarde deste domingo (30), na concentração da 20° Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. A mobilização acontece na Avenida Beira-Mar de Fortaleza.

O presidente do evento, Chico Pedrosa, defende que a Parada é uma contribuição para que grupos LGBTIQ+ tenham melhores condições de vida. O objetivo é pautar os direitos das comunidades LGBT em Fortaleza e em todo Ceará, para que não haja nenhuma restrição à vida dessas pessoas, na educação, na saúde e no próprio direito à vida.

A marcha iniciou ás 16 horas e conta com trios e trenzinhos com diferentes alas. O grupo Afroxé Oxum Odolá participa do evento.