24 praias de Fortaleza estão próprias para os banhistas

A condição de banho segue melhorando nas praias de Fortaleza. É o que informa o boletim semanal de balneabilidade, divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Dos 31 trechos monitorados pela Semace na capital, 24 estão próprios para banho. Esta é a melhor condição anotada, este ano, pela autarquia.

Na zona leste, onde se localiza a Praia do Futuro, apenas a praia do Farol está imprópria. Na zona centro, que vai do Mucuripe à Praia de Iracema, o único trecho impróprio está entre o riacho Maceió e o monumento dos Jangadeiros. Na zona oeste, que vai do centro à Barra do Ceará, cinco dos dez trechos analisados estão impróprios.