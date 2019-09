25% das entregas e fretes em Fortaleza são feitos com bicicletas, e 50% com motocicletas

De toda a logística urbana de cargas em Fortaleza, desde quem entrega uma pizza às mega cargas que partem em direção ao Porto do Pecém, 25% das entregas e fretes são realizadas com bicicletas, e 50% com motocicletas. Os dados preliminares são da Pesquisa Origem-Destino, que está sendo desenvolvida pela Prefeitura desde fevereiro deste ano para identificar padrões de deslocamento da população da Capital.