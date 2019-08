29º Cine Ceará: festival de cinema começa nesta sexta-feira

O 29º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema começa nesta sexta-feira (30), e segue até o dia 06 de setembro no Cine Teatro São Luiz, em Fortaleza. A programação conta com apresentações de longas e curtas metragens, mostras competitivas, debates e muito mais, promovendo a divulgação de novos talentos na área audiovisual.

Para conferir toda a programação, com acesso gratuito, basta acessar o site www.cineceara.com.

Cine Ceará

A Programação do primeiro dia acontece no Cineteatro São Luiz, a partir das 19h30 com solenidade de abertura, em seguida acontecerá a entrega dos certificados aos alunos do Projeto Compartilha Animação. A programação dará continuidade com a exibição do curta “A Máscara da Igualdade” e exibição especial do filme “A vida invisível”. Também será realizada homenagem a Karim Aïnouz. Já na Praça do Ferreira haverá atrações musicais do Pifarada Urbana e Marcos Lessa.