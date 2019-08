A Receita Federal apreendeu 330 quilos de cocaína no porto do pecém embalados em contêineres com destino a Europa. A detecção aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), na Região Metropolitana de Fortaleza. O destino da droga era a Europa e tem um valor estimado de R$ 49 milhões.

As buscas tiveram início a partir da troca de informações entre o Brasil e órgãos internacionais. Toda a droga estava acondicionada em carregamentos de mel.