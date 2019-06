40% das crianças que morrem no trânsito no Brasil estão dentro de veículo

Números mais recentes do Datasus, plataforma de dados do Ministério da Saúde, mostram que do total de óbitos por acidentes de trânsito no Brasil envolvendo crianças menores de um ano a 9 anos de idade, 279 morreram por estarem dentro de veículos. Esse número significa que das crianças que morrem atualmente no trânsito brasileiro, 40% estavam na condição de ocupantes de veículos, sendo a principal forma de óbito desse público no País. Atropelamentos vêm na segunda colocação.

Um projeto de lei que altera pontos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), entregue pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara nessa terça-feira (4), prevê que motoristas flagrados sem a cadeirinha para crianças nos bancos traseiros deixem de ser multados, e recebam somente advertência.

A gerente executiva da ONG Criança Segura, Gabriela Guida, lembra que todo ano morrem aproximadamente 500 crianças em colisões de trânsito, sem considerar a crianças que são internadas, com as quais o SUS está gastando.