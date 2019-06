41,8% dos jovens brasileiros estão desempregados. No Ceará, são 700 mil nessa situação

No primeiro trimestre deste ano, 41,8% da população de 18 a 24 anos, os jovens brasileiros, fazia parte do grupo dos subutilizados no mercado de trabalho, isto é, estavam desempregados, desistiram de procurar emprego ou tinham disponibilidade para trabalhar por mais horas na semana.

No Ceará, segundo pesquisa encomendada pelo Instituto Dragão do Mar ao Laboratório das Artes e das Juventudes da Universidade Federal do Ceará (Lajus/UFC) e em parceria com o Instituto Oca, existem quase 700 mil jovens, no Ceará, entre 16 e 29 anos, que nem estudam, nem trabalham de maneira formal e nem estão procurando emprego.

No país

Em números absolutos, são 7,337 milhões de jovens brasileiros subutilizados, o maior número já registrado desde que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (Pnad) começou a ser apurada em 2012.