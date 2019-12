42% acham que Bolsonaro agiu mal em crise do óleo no litoral, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (23) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra que 42% dos brasileiros acham que o governo de Jair Bolsonaro teve desempenho ruim ou péssimo ao lidar com o vazamento de óleo que atinge as praias do litoral brasileiro.

A pesquisa Datafolha mostra os seguintes percentuais de avaliação sobre o desempenho do governo federal em relação ao vazamento:

Ruim/péssimo: 42%

42% Regular: 31%

31% Ótima/boa: 23%

A pesquisa foi feita com 2.948 pessoas acima de 16 anos em 176 municípios nos dias 5 e 6 de dezembro de 2019.

Na avaliação por gênero, 44% das mulheres acharam o desempenho do governo ruim ou péssimo para lidar com o desastre ambiental. Entre os homens, o percentual é de 39%. Veja abaixo:

Masculino

Ruim/péssimo: 39%

39% Regular: 32%

32% Ótima/boa: 26%

Feminino

Ruim/péssimo: 44%

44% Regular: 30%

30% Ótima/boa: 20%

No Nordeste, região mais atingida pelas manchas de óleo, a avaliação negativa é maior do que nas outras regiões. Confira os percentuais:

Nordeste

Ruim/péssimo: 50%

50% Regular: 29%

29% Ótima/boa: 16%

Centro-Oeste

Ruim/péssimo: 41%

41% Regular: 31%

31% Ótima/boa: 24%

Sudeste

Ruim/péssimo: 40%

40% Regular: 31%

31% Ótima/boa: 24%

Sul

Ruim/péssimo: 35%

35% Regular: 30%

30% Ótima/boa: 29%

Norte

Ruim/péssimo: 32%

32% Regular: 36%

36% Ótima/boa: 27%

Os dados apontam ainda que 92% dos entrevistados tomaram conhecimento do desastre ambiental. Entre os que têm ensino superior, o percentual chega a 99%.

A pesquisa também questionou sobre o desempenho do presidente para pessoas de diferentes ocupações. Para 46% dos empresários, as ações de Bolsonaro em relação ao desastre foram consideradas ótimas. Já 60% dos estudantes as consideraram ruins ou péssimas

Desastre ambiental

As manchas de óleo que afetam o litoral do Nordeste e estados do Sudeste já atingiram 980 pontos desde o início da crise, em agosto. É o que aponta o mais recente balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), divulgado em 20 de dezembro.