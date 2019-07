42 dias sem resposta: Ministério ainda não agendou audiência sobre Transposição do Velho Chico

42 dias após a visita da comitiva da Comissão Especial de Acompanhamento das Obras da Transposição do Rio São Francisco da Assembleia Legislativa do Ceará e a solicitação de uma audiência junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para o acompanhamento das obras, os deputados estaduais cearenses ainda não tiveram um retorno sobre o pedido.

O assunto ganhou destaque no Bate-Papo Político do Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (26) (Expresso FM 104.3 na Capital, 26 emissoras no Interior e transmissão pela internet), em conversa entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida.

O objetivo da comissão era avaliar a situação das duas frentes de obras de aporte hídrico: em Penaforte e do Cinturão das Águas, em Missão Velha.

Beto Almeida afirma que no relatório enviado para o Ministério do Desenvolvimento Regional, concluiu-se que as obras estavam praticamente paradas e que estava faltando verba e não havia um parâmetro de qual seria o prazo real da entrega da Transposição.

Por onde anda a bancada federal do Ceará para fazer interlocução junto ao Governo Federal para essa audiência? – cobra Luzenor de Oliveira.

Enquanto isso, os cearenses continuam a espera do término das obras da Transposição do Velho Chico, sem uma previsão real de término do trabalho. Acompanhe a análise completa dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida no Bate Papo Político desta sexta-feira: