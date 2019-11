65ª edição da Expoece começa neste sábado

Com no apoio do Governo do Ceará e iniciativa da Associação dos Criadores do Ceará (ACC), por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), tem início neste sábado (9), a 65ª edição da Expoece.

O secretário estadual da SDA, Francisco De Assis Diniz, destaca a importância desta que é considerada a maior edição do evento.

O evento prossegue até o dia 17, com vasta programação voltada para criadores e para toda a família. A Expoece é uma das grandes responsáveis pela movimentação do setor de agronegócios do Ceará, que tem a expectativa de realizar R$ 12 mihões em negócios esse ano.

O presidente da Associação dos Criadores do Ceará, (ACC), Walfrido Monteiro, convida a população para prestigiar a 65ª edição da Expoece, que será realizada no Parque de Exposições César Cals, no bairro Presidente kennedy, em Fortaleza.

A entrada vai custar cinco reais, sendo que crianças com até 12 anos e idosos a partir de 65 anos têm entrada liberada. Neste sábado, foi estipulado um quilo de alimento não perecível como entrada. O resultado da arrecadação vai ser distribuído junto a entidades beneficentes.