67º Ecoponto será inaugurado nesta quarta-feira

Mais um equipamento para recolhimento de resíduos recicláveis será implantado em Fortaleza. O Ecoponto São Sebastião será inaugurado nesta quarta-feira (18), às 17 horas, ao lado do mercado São Sebastião. O local será mais um dos pontos do programa Recicla Fortaleza, promovido pela Prefeitura de Fortaleza com o objetivo de oferecer descontos na conta de luz da população das proximidades por meio da troca de resíduos recicláveis.

De acordo com a Prefeitura, este será o 67º equipamento do tipo em Fortaleza. Além de incrementar a política contra o acúmulo de lixo na cidade, o Ecoponto São Sebastião integra o projeto do Trinário da Avenida Duque de Caxias, no sentido de diminuir os resíduos sólidos na via.

Na região do mercado já há outros dois Ecopontos instalados: um na avenida Alberto Nepomuceno e outro na rua Guilherme Rocha.

O Ecopontos foram responsáveis pela coleta de mais de 120 mil toneladas de materiais recicláveis na Capital. Além disso, o Recicla Fortaleza já gerou mais de R$600 mil na conta de energia de mais de 26.500 usuários cadastrados.