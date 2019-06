6ª edição do IRONMAN acontece no próximo neste domingo, em Fortaleza

As areias da Praia de Iracema irão receber, pela sexta vez, o IRONMAN neste domingo, com largada às 6h. A edição de 2019 terá vários destaques da modalidade de nove países, todos em busca de uma das 40 vagas para o Mundial, em Nice, na França. Os 750 atletas inscritos enfrentarão nesta sexta edição da prova no Ceará, as distâncias de 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

Dois dos principais nomes da prova nos últimos anos, os brasileiros José Belarmino e Cláudia Dumont estão confirmados. Belarmino acumula três títulos na capital cearense, enquanto Claudia tem o bicampeonato. Em 2018, ele completou a prova com o excelente tempo de 4h07min28seg. Afinal, das cinco edições do IRONMAN, José Belarmino venceu três.

Cláudia, por sua vez, marcou 4h44min54seg no ano passado, com ótima vantagem para a segunda colocada. A triatleta também se destacou em outras oportunidades, tendo brilhado por duas vezes consecutivas em um percurso duro e que sempre tem muito calor e vento.